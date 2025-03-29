Сийярто: Венгрия планирует получить 4,5-5 млн тонн российской нефти
29 марта 202503:55
Венгрия планирует получить в текущем году около 5 млн тонн нефти из России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
«Что касается нефти, то, согласно текущим данным, мы [получим] где-то от 4,5 до 5 миллионов тонн», - отметил министр.
Ранее в правительстве России рассказали, что в 2024 году страна поставила в Венгрию 4,78 млн тонн нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». При этом в январе-феврале 2025 года партнеры получили 956 тысяч тонн сырья.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru