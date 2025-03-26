Новак: Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубов газа
Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
По его словам, только с начала 2025 года поставки газа в Венгрию составили 1,18 миллиарда кубометров.
Венгрия нашла способ оплачивать поставки российского газа в условиях санкций США против «Газпромбанка», заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто. Он не стал раскрывать новый механизм оплаты, но отметил, что выход найден с помощью российских коллег. Ситуацию с оплатой на фоне ограничений он признал «сложной».
Россия заинтересована в продолжении поставок своего газа в Европу. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это «коммерцией», заявив, что российский газ гораздо более выгоден европейским покупателям в сравнении с американским сжиженным газом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru