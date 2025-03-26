Новак: Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубов газа

Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

По его словам, только с начала 2025 года поставки газа в Венгрию составили 1,18 миллиарда кубометров.