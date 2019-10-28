Швейцарский нефтетрейдер Trafigura начал экспорт битума из России
Швейцарская компания Trafigura экспортировал первый навалочный груз битума из России за несколько лет в соответствии с заключенным соглашением. Об этом Reuters сообщил глава Trafigura Eurasia Джонатан Коллек.
Отмечается, что первая партия битума, используемого для дорожного покрытия и кровли, была отправлена в Европу в этом месяце на танкере из порта Санкт-Петербург. По словам Коллека, ожидается, что этот шаг позволит улучшить продукты переработки страны.
Как пишет агентство, компания планирует отгрузить не менее 35 тысяч тонн битума с российского нефтеперерабатывающего завода в период с октября по март. Логистику в России организует Fuel Technologies Co в Санкт-Петербурге, а за ее пределами один из крупнейших игроков мирового битумного рынка Puma Energy.
По данным агентства, Россия в 2018 году произвела 6,8 млн тонн битума и 67 млн тонн мазута.
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