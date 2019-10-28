Швейцарский нефтетрейдер Trafigura начал экспорт битума из России

Швейцарская компания Trafigura экспортировал первый навалочный груз битума из России за несколько лет в соответствии с заключенным соглашением. Об этом Reuters сообщил глава Trafigura Eurasia Джонатан Коллек.

Отмечается, что первая партия битума, используемого для дорожного покрытия и кровли, была отправлена в Европу в этом месяце на танкере из порта Санкт-Петербург. По словам Коллека, ожидается, что этот шаг позволит улучшить продукты переработки страны.