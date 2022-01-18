Шелищ поддержал введение продуктовых карточек для самых бедных

Ввести продуктовые карточки в России необходимо для семей с детьми, они являются самой бедной частью населения, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в пресс-центре НСН.

«Если государство не в состоянии сдержать рост цен… Остается помочь тем, кому наиболее тяжело справиться с ростом цен. Это самая бедная часть населения, это даже не пенсионеры. Это семьи с детьми, где на одного работающего приходится наибольшее количество иждивенцев. Если этих детей должным образом не кормить, то не вырастут физически и интеллектуально развитые люди, гордящиеся своей страной. Эта беда будет и для этих детей, ставших взрослыми, и для государства. Считаю, что помочь самым нуждающимся в период быстрого роста цен – это не только моральный долг, но и очень правильное вложение для государства в его будущее. Очень жаль, что проект Минпромторга, которому уже скоро восемь лет исполнится, оказался замороженным. Это проект выдачи самым бедным семьям продовольственных карт и сертификатов», - сказал Шелищ.



Ранее руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявлял, что рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан. По его словам, подобная практика используется во многих странах и ее не стоит бояться.

