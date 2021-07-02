СМИ: Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

Производитель алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских партнеров о временной приостановке отгрузки ассортимента шампанского и возможном дефиците продукции. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо Moet Hennessy.

Причиной сбоя в поставках могут стать поправки в закон о регулировании алкогольной продукции. Документ ожидает подписания президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно законопроекту, в России шампанским смогут называться только те напитки, которые были произведены в пределах страны. Другая продукция должна быть переименована в игристое вино, на этикетках необходимо разместить соответствующую маркировку.

По данным Moet Hennessy, сотрудничающие с компанией производители «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

