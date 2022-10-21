Продажи компьютеров в России упали на 20%

Продажи персональных компьютеров в России в первую половину 2022 года снизились на 20,3% в годовом выражении. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные дистрибутора Marvel.

Производитель ноутбуков HP уйдёт с рынков РФ и Белоруссии

Отмечается, что во втором квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в первом квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году. Наибольшее падение продаж было зафиксировано у вендоров Dell и HP. Так, продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным Marvel, лидером продаж ПК в России стала китайская Lenovo, чья доля рынка составила 8%. Также на фоне ухода ряда иностранных компаний выросли продажи отечественного бренда Aquarius — его доля рынка составила 5,2%.

Ранее японское министерство финансов заявило о росте объемов экспорта компьютеров в Россию на 124,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродажаКомпьютеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры