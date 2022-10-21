Продажи компьютеров в России упали на 20%
Продажи персональных компьютеров в России в первую половину 2022 года снизились на 20,3% в годовом выражении. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные дистрибутора Marvel.
Отмечается, что во втором квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в первом квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году. Наибольшее падение продаж было зафиксировано у вендоров Dell и HP. Так, продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
По данным Marvel, лидером продаж ПК в России стала китайская Lenovo, чья доля рынка составила 8%. Также на фоне ухода ряда иностранных компаний выросли продажи отечественного бренда Aquarius — его доля рынка составила 5,2%.
Ранее японское министерство финансов заявило о росте объемов экспорта компьютеров в Россию на 124,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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