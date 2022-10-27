Сечин: ВВП Европы снизится на 6,5-11% из-за отказа от российских энергоресурсов
Европа может потерять 6,5-11% ВВП и около 16 млн рабочих мест из-за отказа от поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.
Как отметил Сечин, ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис, сложная ситуация возникла в металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и аграрной промышленности.
«Потенциальное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20-45% — в химической промышленности до 30-60% — в металлургии. В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест», — цитирует главу «Роснефти» ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru