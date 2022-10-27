Сечин: ВВП Европы снизится на 6,5-11% из-за отказа от российских энергоресурсов

Европа может потерять 6,5-11% ВВП и около 16 млн рабочих мест из-за отказа от поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Назло бабушке»: Аналитик рассказал об убытках Евросоюза из-за введенных санкций

Как отметил Сечин, ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис, сложная ситуация возникла в металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и аграрной промышленности.

«Потенциальное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20-45% — в химической промышленности до 30-60% — в металлургии. В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест», — цитирует главу «Роснефти» ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Игорь СечинРоссияЕвропа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры