Сечин: ВВП Европы снизится на 6,5-11% из-за отказа от российских энергоресурсов

Как отметил Сечин, ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис, сложная ситуация возникла в металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и аграрной промышленности.

«Потенциальное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20-45% — в химической промышленности до 30-60% — в металлургии. В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест», — цитирует главу «Роснефти» ТАСС.

