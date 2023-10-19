Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти
Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
«В этом году в Китай ... поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом», — цитирует Сечина ТАСС.
По итогам восьми месяцев года РФ опередила Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком нефти в КНР, пишет RT.
Сечин также отметил безопасность трубопроводных поставок сырья из РФ в Китай на фоне событий на Ближнем Востоке.
«Нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал», — подчеркнул глава «Роснефти».
Между тем в Международном энергетическом агентстве заявили, что Россия увеличила доходы от экспорта нефти в сентябре на $1,8 млрд, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru