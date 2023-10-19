Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти

«В этом году в Китай ... поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом», — цитирует Сечина ТАСС.

По итогам восьми месяцев года РФ опередила Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком нефти в КНР, пишет RT.

Сечин также отметил безопасность трубопроводных поставок сырья из РФ в Китай на фоне событий на Ближнем Востоке.

«Нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал», — подчеркнул глава «Роснефти».

Между тем в Международном энергетическом агентстве заявили, что Россия увеличила доходы от экспорта нефти в сентябре на $1,8 млрд, пишет Ura.ru.

