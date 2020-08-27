Счетная палата России не смогла подсчитать госкомпании

Сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной налоговой службы.

Помимо проблем с подсчетом госкомпаний, нет и полной информации о финансовых результатах их работы. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО, что составляет всего 1% от их общего количества, деятельность большинства не анализируется.

При выборочном же анализе финотчетности таких компаний выясняется, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.

