Счетная палата России не смогла подсчитать госкомпании

Счетная палата России не смогла подсчитать точное количество компаний с государственным участием, пишет РИА Новости.

Счетная палата нашла в исполнении бюджета нарушения на 50 млрд рублей

Сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной налоговой службы.

Помимо проблем с подсчетом госкомпаний, нет и полной информации о финансовых результатах их работы. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО, что составляет всего 1% от их общего количества, деятельность большинства не анализируется.

При выборочном же анализе финотчетности таких компаний выясняется, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.

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ФОТО: РИА Новости
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