Счетная палата России не смогла подсчитать госкомпании
Счетная палата России не смогла подсчитать точное количество компаний с государственным участием, пишет РИА Новости.
Сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной налоговой службы.
Помимо проблем с подсчетом госкомпаний, нет и полной информации о финансовых результатах их работы. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО, что составляет всего 1% от их общего количества, деятельность большинства не анализируется.
При выборочном же анализе финотчетности таких компаний выясняется, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.
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