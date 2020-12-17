Путин объяснил, почему власти не используют ФНБ

Президент России Владимир Путин объяснил, почему власти во время пандемии решили не распечатывать Фонд национального благосостояния.

«Мы не готовимся к новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть. Средства из фонда тратятся, но аккуратно», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры