Путин объяснил, почему власти не используют ФНБ
17 декабря 202015:59
Президент России Владимир Путин объяснил, почему власти во время пандемии решили не распечатывать Фонд национального благосостояния.
«Мы не готовимся к новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть. Средства из фонда тратятся, но аккуратно», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru