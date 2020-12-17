Путин объяснил, почему власти не используют ФНБ

Президент России Владимир Путин объяснил, почему власти во время пандемии решили не распечатывать Фонд национального благосостояния.



«Мы не готовимся к новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть. Средства из фонда тратятся, но аккуратно», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

