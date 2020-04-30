Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет. Как пишет РИА Новости, в финансово-кредитном учреждении полагают, что под конец 2020-го она снизится до 5%.

Однако, к концу 2021 года, по словам представителей Сбербанка, она вырастет до 5,75% и останется на этом уровне до конца 2022 года.