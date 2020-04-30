Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет. Как пишет РИА Новости, в финансово-кредитном учреждении полагают, что под конец 2020-го она снизится до 5%.

Однако, к концу 2021 года, по словам представителей Сбербанка, она вырастет до 5,75% и останется на этом уровне до конца 2022 года.

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России до 6% в 2020 году

Напомним, 24 апреля Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом регулятор сообщи на своём сайте. Отмечается, что снижение ставки необходимо для поддержки экономики России в условиях коронавирусной инфекции. Пандемия привела к нестабильности как на глобальном, так и на российском рынке. Отечественные индексы и валюта снижаются вслед за стремительным падением цен на нефть.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПрогнозКлючевая СтавкаСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры