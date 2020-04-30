Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы
Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет. Как пишет РИА Новости, в финансово-кредитном учреждении полагают, что под конец 2020-го она снизится до 5%.
Однако, к концу 2021 года, по словам представителей Сбербанка, она вырастет до 5,75% и останется на этом уровне до конца 2022 года.
Напомним, 24 апреля Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом регулятор сообщи на своём сайте. Отмечается, что снижение ставки необходимо для поддержки экономики России в условиях коронавирусной инфекции. Пандемия привела к нестабильности как на глобальном, так и на российском рынке. Отечественные индексы и валюта снижаются вслед за стремительным падением цен на нефть.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- В Праге после сноса памятника Коневу решили воздать почести власовцам
- Десятки чеченцев с битами устроили самосуд над мигрантами во Франции
- Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы
- Попова рассказала, что отодвигает сроки снятия ограничений из-за COVID-19
- Разведка США дала заключение о происхождении коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru