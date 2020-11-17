Саудовский принц назвал вакцину от коронавируса «светом в конце тоннеля»

Позитивные новости об испытаниях вакцин против коронавирусной инфекции дают надежду на улучшение в будущем мирового спроса на нефтяном рынке. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Слова министра приводит агентство ТАСС. По мнению бен Сальмана, успешные испытания вакцин от COVID-19 — возможность «видеть проблески света в конце тоннеля». Саудовский принц добавил, что ощутимое влияние на рынок нефти сможет оказать только широкий доступ препаратов.

Министр также сообщил о воодушевляющем восстановлении показателей на азиатском нефтяном рынке. Однако бен Сальман подчеркнул, что возможные локдауны на фоне второй волны пандемии коронавируса могут свести на нет все оптимистичные прогнозы.

По мнению саудовского принца, мир находится в «длинном пандемическом тоннеле», выйти из которого удастся ещё не скоро.

