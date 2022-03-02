Рубль вернулся к падению на Мосбирже после коррекции

Курс российской валюты после непродолжительной коррекции на Мосбирже вернулся к падению. Ситуация на торгах сохраняет значительную волатильность на фоне санкционных мер против финансовой системы России. Участники также ожидают более точной информации о втором раунде переговоров России и Украины, который может состояться до конца недели.

На момент написания заметки доллар торгуется в районе 105 рублей, 60 копеек, за евро на Мосбирже дают 118,8 рубля.

В фондовом разделе Центробанк РФ решил не возобновлять основные режимы торгов уже третий день подряд. При этом торги на валютном рынке продолжатся с 10:00 до 19:00 мск.

