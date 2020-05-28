Рост товарооборота непродовольственной продукции объяснили отложенным спросом

В «Общественной потребительской инициативе» пояснили НСН, что не каждый потребитель во время пандемии был готов делать покупки в интернете.

Товарооборот московских предприятий еженедельно увеличивается, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Как пояснил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цифра растет на 8-10%, приближаясь к показателям прошлого года.

В чем причина такой, казалось бы, противоречивой картины. Об этом НСН спросила у председателя общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.

«Объяснить эту тенденцию можно отложенным спросом. Многие потребители, которые предыдущие два месяца, которые имели желание что-то приобрести, не имели такой возможности.

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Доступны были тот момент только те товары, которые были связаны с онлайном. Но приобретать в интернете что-то готов не каждый, особенно потребитель старшего возраста. И сейчас, когда анонсировано открытие привычных магазинов, спрос, конечно, возрастает. И когда отложенные потребности будут удовлетворены, примерно через месяц все пойдет на спад», - пояснил собеседник НСН.

Столичные власти также отметили положительную динамику у субъектов малого и среднего бизнеса. За последнюю неделю выручки у них увеличились на 20%.


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ФОТО: pixabay.com
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