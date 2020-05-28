Рост товарооборота непродовольственной продукции объяснили отложенным спросом

Товарооборот московских предприятий еженедельно увеличивается, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Как пояснил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цифра растет на 8-10%, приближаясь к показателям прошлого года.

В чем причина такой, казалось бы, противоречивой картины. Об этом НСН спросила у председателя общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.

«Объяснить эту тенденцию можно отложенным спросом. Многие потребители, которые предыдущие два месяца, которые имели желание что-то приобрести, не имели такой возможности.