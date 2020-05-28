Рост товарооборота непродовольственной продукции объяснили отложенным спросом
В «Общественной потребительской инициативе» пояснили НСН, что не каждый потребитель во время пандемии был готов делать покупки в интернете.
Товарооборот московских предприятий еженедельно увеличивается, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Как пояснил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цифра растет на 8-10%, приближаясь к показателям прошлого года.
В чем причина такой, казалось бы, противоречивой картины. Об этом НСН спросила у председателя общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.
«Объяснить эту тенденцию можно отложенным спросом. Многие потребители, которые предыдущие два месяца, которые имели желание что-то приобрести, не имели такой возможности.
Доступны были тот момент только те товары, которые были связаны с онлайном. Но приобретать в интернете что-то готов не каждый, особенно потребитель старшего возраста. И сейчас, когда анонсировано открытие привычных магазинов, спрос, конечно, возрастает. И когда отложенные потребности будут удовлетворены, примерно через месяц все пойдет на спад», - пояснил собеседник НСН.
Столичные власти также отметили положительную динамику у субъектов малого и среднего бизнеса. За последнюю неделю выручки у них увеличились на 20%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
- Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов
- Ещё троим предъявлено обвинение по делу «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru