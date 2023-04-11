Путин допустил, что инфляция по итогам апреля может опуститься ниже трёх процентов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые за долгое время инфляция в стране опустилась ниже целевого ориентира Центробанка, сообщает ТАСС.
В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что по данным на 3 апреля она снизилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу апреля ожидается даже ниже 3%.
При этом глава государства призвал избегать как чрезмерного ускорения инфляции, так и её избыточного замедления.
«Это может повлиять и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места. И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объёме бюджетных поступлений», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил о росте индекса деловой активности. По его словам, в первом квартале поступления в консолидированный бюджет России составили свыше 13 трлн рублей, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru