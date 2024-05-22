Россия в апреле сократила выпуск стали на 5,7%
За апрель 2024 года на 5,7% сократился выпуск стали в России по сравнению с апрелем 2023 года, говорится в отчете World Steel Association (WSA).
Так, в России было произведено 6,2 миллиона тонн стали. В январе-апреле 2024 года производство стали в России снизилось на 2,5%, достигнув показателя в 24,6 миллиона тонн.
Производство стали в Китае в апреле этого года сократилось на 7,2% по сравнению с апрелем 2023 года и составило 85,9 миллиона тонн. Япония сократила производство стали на 2,5%, США - на 2,8%. В Индии производство стали увеличилось на 3,6%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, отмечает RT. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru