Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%
Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%, сообщает центр «Агроэкспорт».
По предварительным данным, основным покупателем в прошлом году выступил Казахстан, на эту страну пришлось 52% поставок сыра. Еще 15% было поставлено в Белоруссию, а также 12% - в Узбекистан.
Также в 2024 году Россия нарастила поставки сыра в Китай, прирост составил 4,5 раза.
Производство сырого молока в России по итогам прошлого года увеличилось на 200 тысяч тонн, до 34 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока. Он отметил, что в отрасли продолжается стабильный рост показателей. По словам Патрушева, плюс 200 тысяч тонн год к году соответствует заявленным ранее прогнозам.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на продукты в стране. В ходе прямой линии он назвал главную причину – предложение не успевает за спросом. Он отмечал, что в России каждый год увеличивается производство молока, но также увеличивается и его потребление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru