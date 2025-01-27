Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%

Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%, сообщает центр «Агроэкспорт».

По предварительным данным, основным покупателем в прошлом году выступил Казахстан, на эту страну пришлось 52% поставок сыра. Еще 15% было поставлено в Белоруссию, а также 12% - в Узбекистан.

Также в 2024 году Россия нарастила поставки сыра в Китай, прирост составил 4,5 раза.

«Рост цен и дефицит»: Производители призвали субсидировать молочную отрасль

Производство сырого молока в России по итогам прошлого года увеличилось на 200 тысяч тонн, до 34 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока. Он отметил, что в отрасли продолжается стабильный рост показателей. По словам Патрушева, плюс 200 тысяч тонн год к году соответствует заявленным ранее прогнозам.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на продукты в стране. В ходе прямой линии он назвал главную причину – предложение не успевает за спросом. Он отмечал, что в России каждый год увеличивается производство молока, но также увеличивается и его потребление, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:КазахстанКитайТорговляСыр

Горячие новости

Все новости

партнеры