Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%, сообщает центр «Агроэкспорт».

По предварительным данным, основным покупателем в прошлом году выступил Казахстан, на эту страну пришлось 52% поставок сыра. Еще 15% было поставлено в Белоруссию, а также 12% - в Узбекистан.

Также в 2024 году Россия нарастила поставки сыра в Китай, прирост составил 4,5 раза.