Россия установила рекорд по продовольственному экспорту за 2020 год
Россия поставила за границу рекордные объемы сельскохозяйственной продукции. Экспорт впервые в новейшей истории РФ оказался выше импорта, сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
По данным ведомства, Россия в 2020 году поставила в другие страны 79 миллионов тонн сельхозпродукции и продовольственных товаров на сумму 30,7 млрд долларов. Результат 2019 года был на 20% ниже. Аналитики отметили рост не только в денежном, но и натуральном выражении. Около 150 стран, включая Китай, Турцию и Казахстан закупали продовольственные товары у России.
Эксперты сомневаются, что российский сектор АПК сможет повторить рекорд в нынешнем году. Из-за роста цен на экспортируемые продукты питания правительство ввело механизм регулирования продажи зерна в другие страны для стабилизации цен на внутреннем рынке.
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