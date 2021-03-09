Россия установила рекорд по продовольственному экспорту за 2020 год

Россия поставила за границу рекордные объемы сельскохозяйственной продукции. Экспорт впервые в новейшей истории РФ оказался выше импорта, сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

По данным ведомства, Россия в 2020 году поставила в другие страны 79 миллионов тонн сельхозпродукции и продовольственных товаров на сумму 30,7 млрд долларов. Результат 2019 года был на 20% ниже. Аналитики отметили рост не только в денежном, но и натуральном выражении. Около 150 стран, включая Китай, Турцию и Казахстан закупали продовольственные товары у России.