Ефимов: Объем экспорта столичной молочной продукции в 2020 году вырос на треть
Экспорт молочной продукции, которая выпускается в столице, в течение нескольких последних лет демонстрирует устойчивый рост. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, в 2017 году он составлял почти 43 миллиона долларов, в 2018 году – чуть более 43 миллионов, в 2019 году – 44,79 миллиона долларов. А в минувшем году экспорт молочной продукции превысил 57 миллионов долларов.
«В целом за четыре года рост экспорта молочной продукции составил 33,2%»,- заявил Ефимов.
По его словам, в минувшем году в число импортеров вошла 31 страна, а в лидерах по поставкам – мороженое, на которое приходится больше половины от всего объема реализованной продукции. Далее в списке сыры и творог, кисломолочные продукты, а также свежее молоко и сливки.
Если говорить о географии поставок, то главным импортером столичной молочной продукции стал Казахстан – он закупил её на 22,20 млн долларов. Далее в списке США, Беларусь, Киргизия, Китай и Канада. На эти страны приходится около 80% всего экспорта московской «молочки». Об этом рассказали в центре поддержки и развития экспорта «Моспром».
Также там отметили, что объем экспорта кисломолочных продуктов в прошлом году составил 7,93 млн долларов, что на 26,2% больше, чем в 2019-ом. Покупателями такой продукции стали 16 стран мира. Однако почти 78% экспорта пришлось на Беларусь, Казахстан, Киргизию, Азербайджан и Грузию.
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