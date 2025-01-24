Россия начнет экспортировать колбасу в Китай

Российские производители в ближайшее время должны начать поставки в Китай готовых мясных изделий, в первую очередь, колбасы. Такие планы озвучили в Россельхознадзоре.

При этом разрешение от китайской стороны будет даваться отдельно на каждый вид готовой мясной продукции, сообщил помощник главы ведомства Артем Даушев. Он объяснил такой подход своими рисками для каждого такого вида продуктовых изделий.