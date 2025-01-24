Россия начнет экспортировать колбасу в Китай
Российские производители в ближайшее время должны начать поставки в Китай готовых мясных изделий, в первую очередь, колбасы. Такие планы озвучили в Россельхознадзоре.
При этом разрешение от китайской стороны будет даваться отдельно на каждый вид готовой мясной продукции, сообщил помощник главы ведомства Артем Даушев. Он объяснил такой подход своими рисками для каждого такого вида продуктовых изделий.
При этом процедура доступа на рынок КНР состоит из нескольких этапов. С 2024 года производители РФ получили разрешение на поставки в Поднебесную свинины и её субпродуктов. До этого уже экспортировались говядина с субпродуктами и мясо птицы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», право на поставки своей продукции от китайской стороны также имеют на сегодня 60 предприятий по выпуску молока и молочной продукции, производители мороженого, меда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали семь человек
- Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к переговорам
- Минюст признал рэпера Влади иноагентом
- СМИ: Пентагон временно запретил публикации в сети о военных операциях
- Глава Минсельхоза заявила, что импорт бананов выгоднее для России
- РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных
- Россия начнет экспортировать колбасу в Китай
- Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе
- СМИ: В Европе поддержали идею об отправке американских миротворцев в Украину
- Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru