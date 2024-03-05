«Росатом» анонсировал запуск водородного завода на Сахалине в 2029 году
«Росатом» запланировал запуск завода по производству водорода на Сахалине в 2029 году. Такие сроки назвал вице-президент Акционерного общества «Русатом Оверсиз» государственной корпорации Антон Москвин.
Выступая в Совете Федерации, он уточнил, что площадка для возведения производства уже определена. По оценке компании, спрос на продукцию нового завода будет обеспечен как внутри страны, так и за рубежом.
Основные экспортные заказы ожидаются из Китая и Южной Кореи. Предприятие будет выпускать до 36,5 тысяч тонн «голубого» водорода в год. Завод будет построен с привлечением зарубежных инвестиций.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в качестве одного из способов поставок сжиженного низкоуглеродного водорода в Китай, рассматриваются морские контейнеры-цистерны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru