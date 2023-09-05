Россия и Мьянма восстановили авиасообщение

Россия восстановила авиасообщение с Мьянмой после 30-летнего перерыва, сообщила Росавиация.

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Во вторник в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International. Самолет выполнял рейс по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск.

В августе Росавиация выдала авиакомпании разрешение на выполнение полетов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце июля подписал распоряжение о расширении списка стран, гражданам которых доступен въезд по электронной визе. Решение действует в отношении жителей Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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