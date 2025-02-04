Россия и Иран ведут переговоры о новых АЭС в республике
Россия и Иран обсуждают разработку проектов и контрактов по созданию атомных электростанций в республике. Об этом рассказал журналистам иранский посол в РФ Казем Джалали.
Дипломат напомнил, что Россия строила в Иране АЭС, которые вырабатывают тысячи мегаватт электроэнергии. Под руководством специалистов из РФ строят еще два блока.
«Могу также подтвердить, что переговоры по определению новых проектов и контрактов по созданию новых атомных электростанций продолжаются», — указал Джалали.
Ранее посол сообщил, что Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве участка железнодорожной дороги Решт-Астара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru