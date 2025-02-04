Россия и Иран ведут переговоры о новых АЭС в республике

Россия и Иран обсуждают разработку проектов и контрактов по созданию атомных электростанций в республике. Об этом рассказал журналистам иранский посол в РФ Казем Джалали.

Дипломат напомнил, что Россия строила в Иране АЭС, которые вырабатывают тысячи мегаватт электроэнергии. Под руководством специалистов из РФ строят еще два блока.

«Могу также подтвердить, что переговоры по определению новых проектов и контрактов по созданию новых атомных электростанций продолжаются», — указал Джалали.

Ранее посол сообщил, что Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве участка железнодорожной дороги Решт-Астара.

