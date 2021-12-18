Российские банки анонсировали повышение ставок по кредитам в 2022 году

Накануне ЦБ в очередной раз повысил ключевую ставку, показатель вырос на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых.

По словам зампреда правления «Абсолют Банка» Антона Павлова, ставки по кредитам в банках увеличат «соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ» после новогодних праздников. В свою очередь, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что банки ожидали повышения ставки Центробанка на 1 процентный пункт и заранее учитывали такой сценарий в своей политике.

Банк ВТБ намерен в ближайшее время сохранить текущие ставки по своим продуктам, однако в следующем году ставки по ипотеке перейдут на двузначный уровень. В Росбанке прогнозируют, что ипотечные ставки вырастут до двузначных величин уже в первом квартале следующего года.

В свою очередь, банк «Ренессанс Кредит» сохранит действующие ставки до конца 2021 года, при этом финансовая организация считает, что ставки по потребительским кредитам вырастут примерно на 0,5-0,7 п.п. Не планирует резких изменений и Газпромбанк, однако в следующем году будет «детальнее смотреть на ситуацию».

Банки поделились мнением, что ставки по кредитам могут увеличиться на 0,7-1,5 п.п. (по данным «Дом.РФ»), на 1 п.п. (по прогнозу «МТС Банка»), на 1,5-2 п.п. (по информации ПСБ).

