Россельхознадзор снял ограничения на поставки помидоров еще восьми предприятиям Азербайджана
С 24 марта ввоз помидоров в Россию смогут осуществлять еще восемь азербайджанских предприятий. Об этом сообщает Интерфакс.
Россельхознадзор заявил, что провел фитосанитарную экспертизу продукцию и подтвердил соблюдение выписанных ранее предписаний. Также гарантию качества дало Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
Запрет на импорт овощей из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года. Причиной для этого стало несоблюдение азербайджанской стороной карантина для продукции и обнаружение в ней вредителей.
23 декабря в ведомстве заявляли о том, что Россия уже сняла запрет на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий.
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