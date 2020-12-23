В РФ сняли запрет на поставку азербайджанских помидоров

Россия сняла временный запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.

Ранее в декабре был введен запрет на поставку томатов из Азербайджана после обнаружения южноамериканской томатной моли в продукции.

Уточняется, что ограничения снимаются с 24 декабря. Карамзин отметил, что заперт снимается под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

