В РФ сняли запрет на поставку азербайджанских помидоров
23 декабря 202020:58
Россия сняла временный запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.
Ранее в декабре был введен запрет на поставку томатов из Азербайджана после обнаружения южноамериканской томатной моли в продукции.
Уточняется, что ограничения снимаются с 24 декабря. Карамзин отметил, что заперт снимается под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.
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23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru