В РФ сняли запрет на поставку азербайджанских помидоров

Россия сняла временный запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.

Ранее в декабре был введен запрет на поставку томатов из Азербайджана после обнаружения южноамериканской томатной моли в продукции.

Уточняется, что ограничения снимаются с 24 декабря. Карамзин отметил, что заперт снимается под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссельхознадзорАзербайджан
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