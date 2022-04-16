Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз отдельных продуктов из Турции

Кабмин выделит 439 млн рублей российским регионам в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, а также Украины

На Волге в Волгоградской области перевернулся прогулочный катер, есть погибшие

СМИ: три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском Мумбаи

Ректора Высшей школы сценического искусства Полянкина суд постановил поместить под домашний арест

Синоптик: в Центре России начались заморозки