Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз отдельных продуктов из Турции
Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в РФ гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов, а также перцев, сообщается на сайте ведомства 16 апреля.
«По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», - сообщается ведомство.
В Роспотребнадзоре сообщили, что смогли добиться, чтобы Турция усилила контроль за содержанием пестицидов в продуктах – и со стороны производителей и экспортеров продукции, и о стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru