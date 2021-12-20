Ретейлеры не ждут дефицита мандаринов после ограничений поставок из Турции

Ретейлеры не прогнозируют дефицита мандаринов и винограда в России в связи с ограничением поставок из Турции и Ирана. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее сегодня стало известно, что Роспотребнадзор принял решение ограничить поставки ряда фруктов и овощей из Турции и Ирана из-за обнаружения в продукции остаточного количества пестицидов, которое выходит за нормы технического регламента Таможенного союза. Как уточнили в ведомстве, это временная мера, о полном запрете речь не идет.

Ограничения введены в отношении 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана.