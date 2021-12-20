Ретейлеры не ждут дефицита мандаринов после ограничений поставок из Турции
Ретейлеры не прогнозируют дефицита мандаринов и винограда в России в связи с ограничением поставок из Турции и Ирана. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Ранее сегодня стало известно, что Роспотребнадзор принял решение ограничить поставки ряда фруктов и овощей из Турции и Ирана из-за обнаружения в продукции остаточного количества пестицидов, которое выходит за нормы технического регламента Таможенного союза. Как уточнили в ведомстве, это временная мера, о полном запрете речь не идет.
Ограничения введены в отношении 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана.
Как заявил ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, торговые сети работают с несколькими поставщиками, гарантируя доступность продукции для покупателей.
В руководстве «Руспродсоюза», в свою очерель, констатировали, что оптовые цены на мандарины в России имеют тенденцию к увеличению на фоне повышенного предновогоднего спроса и сокращения предложения из Турции. Однако в розничной сети цена вряд ли повысится, заявил заместитель председателя правления отраслевого профсоюза Дмитрий Леонов.
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