Стала известна сумма сделки по продаже акций Сбербанка правительству

13 февраля 202013:52

Контрольный пакет акций Сбербанка, который будет приобретён у Центрального банка, обойдётся кабинету министров РФ в 2,5 триллиона рублей. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов. Он подтвердил, что актив купят за счёт Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.

Ранее в Центральном банке уточнили, что регулятор включит 700 миллиардов рублей от продажи в свои доходы за текущий год, а остальную сумму направят в казну, отмечает RT.

По словам главы Минфина, за счёт этих средств будут профинансированы социальные инициативы президента, озвученные в послании Федеральному собранию.

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По оценке Силуанова, дополнительные расходы на эти цели в течение трёх лет составят более 2 триллионов рублей, из них 1,8 триллиона - из бюджета.

В ходе заседания правительства министр финансов также сообщил, что прогноз по росту валового внутреннего продукта на этот год увеличен с 1,7% до 1,9% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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