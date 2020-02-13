Стала известна сумма сделки по продаже акций Сбербанка правительству

Контрольный пакет акций Сбербанка, который будет приобретён у Центрального банка, обойдётся кабинету министров РФ в 2,5 триллиона рублей. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов. Он подтвердил, что актив купят за счёт Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.

Ранее в Центральном банке уточнили, что регулятор включит 700 миллиардов рублей от продажи в свои доходы за текущий год, а остальную сумму направят в казну, отмечает RT.

По словам главы Минфина, за счёт этих средств будут профинансированы социальные инициативы президента, озвученные в послании Федеральному собранию.