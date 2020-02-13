Стала известна сумма сделки по продаже акций Сбербанка правительству
Контрольный пакет акций Сбербанка, который будет приобретён у Центрального банка, обойдётся кабинету министров РФ в 2,5 триллиона рублей. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов. Он подтвердил, что актив купят за счёт Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.
Ранее в Центральном банке уточнили, что регулятор включит 700 миллиардов рублей от продажи в свои доходы за текущий год, а остальную сумму направят в казну, отмечает RT.
По словам главы Минфина, за счёт этих средств будут профинансированы социальные инициативы президента, озвученные в послании Федеральному собранию.
По оценке Силуанова, дополнительные расходы на эти цели в течение трёх лет составят более 2 триллионов рублей, из них 1,8 триллиона - из бюджета.
В ходе заседания правительства министр финансов также сообщил, что прогноз по росту валового внутреннего продукта на этот год увеличен с 1,7% до 1,9% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании, передает РИА ФАН.
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