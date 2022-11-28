Путин заявил о кризисе мировой торговли

Международная торговля сегодня находится в состоянии кризиса. Россия планирует перенаправить экспорт и импорт на новые рынки. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.