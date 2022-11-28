Путин заявил о кризисе мировой торговли

Международная торговля сегодня находится в состоянии кризиса. Россия планирует перенаправить экспорт и импорт на новые рынки. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.

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По словам президента, Россия активно обустраивает и повышает эффективность торговых международных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на форуме «Сделано в России», что Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИмпортЭкспортТорговляВладимир Путин
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