Путин заявил о кризисе мировой торговли
Международная торговля сегодня находится в состоянии кризиса. Россия планирует перенаправить экспорт и импорт на новые рынки. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.
По словам президента, Россия активно обустраивает и повышает эффективность торговых международных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на форуме «Сделано в России», что Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Пасечник: В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами
- Женщина, задавившая в Москве мать и ребёнка, была в наркотическом опьянении
- На Украине возникли проблемы с хлебом из-за отключений электроэнергии
- Пасечник объявил о возвращении в ЛНР 23 военных, освобождённых из украинского плена
- Токаев: Казахстан намерен привлекать больше инвестиций из России
- Путин заявил о кризисе мировой торговли
- Адвокат: в организме Саакашвили обнаружили мышьяк
- Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин
- ФСБ предотвратила в Запорожской области серию терактов
- Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru