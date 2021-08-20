Путин заявил о готовности России к продолжению транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что у Европы нет более надёжного источника энергоресурсов, чем российский газ, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер в очередной раз напомнил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, однако для этого европейские партнёры должны предоставить информацию об объёмах закупок.

«Публично уже говорил... мы готовы... Для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров: сколько же они готовы у нас закупать? Ну это же очевидная вещь», - подчеркнул президент РФ.

Путин также добавил, что Россия выполнит все договоренности по украинскому транзиту даже после ухода Меркель с поста канцлера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» готов к транзиту голубого топлива через Украину и после 2024 года при условии, что это будет экономически целесообразно.

