Путин заявил о готовности России к продолжению транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что у Европы нет более надёжного источника энергоресурсов, чем российский газ, сообщает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер в очередной раз напомнил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, однако для этого европейские партнёры должны предоставить информацию об объёмах закупок.
«Публично уже говорил... мы готовы... Для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров: сколько же они готовы у нас закупать? Ну это же очевидная вещь», - подчеркнул президент РФ.
Путин также добавил, что Россия выполнит все договоренности по украинскому транзиту даже после ухода Меркель с поста канцлера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» готов к транзиту голубого топлива через Украину и после 2024 года при условии, что это будет экономически целесообразно.
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