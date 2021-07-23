Песков заявил, что увеличение транзита газа через Украину сугубо коммерческая тема
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по увеличению транзита газа через Украину могут быть только коммерческим, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос об участии в этом процессе представителей власти он отметил, что данный вопрос касается исключительно «экономической субстанции и экономической целесообразности»
Представитель Кремля также напомнил, что «Газпром» подтвердил готовность к транзиту голубого топлива через Украину и после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно.
Ранее представитель Кремля заявил, что любые подобные переговоры являются коммерческими и «их не ведут президенты», сообщает RT.
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