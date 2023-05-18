Путин заявил, что урожай в 2023 году должен быть достойным

На совещании о ходе весенних полевых работ он также выразил надежду, что аграриям удастся «добиться такого же результата, как в прошлом году».

«Самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства», - указал российский лидер.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что с учётом новых территорий урожай зерна в стране в 2023 году может составить 123 млн тонн, сообщает RT.

