Путин заявил, что урожай в 2023 году должен быть достойным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай в России в 2023 году «должен быть достойный», сообщает РИА Новости.
На совещании о ходе весенних полевых работ он также выразил надежду, что аграриям удастся «добиться такого же результата, как в прошлом году».
«Самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства», - указал российский лидер.
Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что с учётом новых территорий урожай зерна в стране в 2023 году может составить 123 млн тонн, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru