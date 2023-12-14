Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.
Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.
Он также назвал решение новых властей Аргентины на доллар логичным.
По его словам, в этой стране инфляция составляет порядка 143%, также фиксируется большой госдолг. При этом Путин назвал такое решение значительной утратой суверенитета.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru