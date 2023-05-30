Путин во вторник пообщается с предпринимателями
Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с предпринимателями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, президент сделает акцент на экономику и деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, образования, издательского дела, IT.
«То, что так или иначе подпадает под определение креативная экономика», — пояснил Песков.
Организатором мероприятия выступает Агентство стратегических инициатив.
По словам пресс-секретаря, Путин будет работать в Кремле и планирует в течение дня провести еще ряд встреч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru