Путин во вторник пообщается с предпринимателями

Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с предпринимателями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, президент сделает акцент на экономику и деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, образования, издательского дела, IT.

«То, что так или иначе подпадает под определение креативная экономика», — пояснил Песков.

Организатором мероприятия выступает Агентство стратегических инициатив.

По словам пресс-секретаря, Путин будет работать в Кремле и планирует в течение дня провести еще ряд встреч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПредпринимателиДмитрий ПесковВладимир Путин

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