Путин: Рост экономики России в 2024 году может составить 4%

Рост экономики России в 2024 году составит 3,9%, а может быть и 4%, заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Надо будет смотреть, потому что подсчет результатов конца года досчитывается в первом квартале следующего, в данном случае 2025 года. Это означает, что за два года у нас рост экономики составил около 8%», - сказал он.

Глава государства отметил, что в США рост экономики составил 5-6%, в еврозоне – 1%, в Германии – 0. Путин подчеркнул, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики и на четвертое место в мире.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разработало план по развитию экономики, в который вошли цели по росту инвестиций, производительности и доходов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

