Путин: Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан

Так, власти Узбекистана планируют увеличить импорт российского газа с 9 млн до 32 млн куб. в сутки, следует из постановления правительства.

Это в 3,6 раза больше по сравнению с текущими поставками, в общей сложности речь идет и о 11,68 млрд куб. в год. Отмечается, что наращивание объемов будет реализовываться за счет модернизации магистральной системы в 2024-2030 годах. На это планируется выделить $500 млн.

Ранее Казахстан также ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай, документ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Радиоточка НСН».

