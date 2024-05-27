Путин: Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан

Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, Москва готова увеличить объемы экспорта, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Он напомнил, что проект транзита газа стартовал 7 октября 2023 года, сейчас темпы поставок можно нарастить.

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Так, власти Узбекистана планируют увеличить импорт российского газа с 9 млн до 32 млн куб. в сутки, следует из постановления правительства.

Это в 3,6 раза больше по сравнению с текущими поставками, в общей сложности речь идет и о 11,68 млрд куб. в год. Отмечается, что наращивание объемов будет реализовываться за счет модернизации магистральной системы в 2024-2030 годах. На это планируется выделить $500 млн.

Ранее Казахстан также ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай, документ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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