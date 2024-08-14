Газоснабжение прервано на востоке Крыма из-за аварии на газопроводе

Подача газа временно прекращена в Ленинском районе Крыма из-за аварии на наземном газопроводе. Как сообщили на предприятии «Крымгазсети», технические проблемы возникли в посёлке городского типа Ленино на востоке республики, в западной части Керченского полуострова.

Причины аварии не уточняются, передаёт RT. Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Возобновить подачу голубого топлива предполагается до конца дня.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жителей посёлка городского типа в Красногвардейском районе Крыма предупредили о громких звуках. Они вызваны процедурой утилизации боеприпасов, уточнил глава районной администрации Василий Грабован.

