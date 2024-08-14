Газоснабжение прервано на востоке Крыма из-за аварии на газопроводе
Подача газа временно прекращена в Ленинском районе Крыма из-за аварии на наземном газопроводе. Как сообщили на предприятии «Крымгазсети», технические проблемы возникли в посёлке городского типа Ленино на востоке республики, в западной части Керченского полуострова.
Причины аварии не уточняются, передаёт RT. Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Возобновить подачу голубого топлива предполагается до конца дня.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жителей посёлка городского типа в Красногвардейском районе Крыма предупредили о громких звуках. Они вызваны процедурой утилизации боеприпасов, уточнил глава районной администрации Василий Грабован.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали идею отсрочки от армии для выпускников вузов
- В Германии заявили о высочайшем приоритете дела о терактах на «Северных потоках»
- Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф
- Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на пост калининградского губернатора
- СМИ: Себастьян Феттель может вернуться в «Формулу 1» в составе Audi
- Стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I
- Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
- Газоснабжение прервано на востоке Крыма из-за аварии на газопроводе
- Глава МВД Польши заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий
- Туристический налог будет действовать в Ростове-на-Дону с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru