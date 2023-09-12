Путин: изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы

Президент России Владимир Путин заявил, что изъятие заработанных российскими предпринимателям средств в недружественных России странах переходит все границы. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Изъятие законно заработанных средств - вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей - ну, это просто переходит всякие границы», - сказал Путин.

Ранее утром Путин выступил с предложнием поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Данная мера, по его прогнозам, позволит семьям улучшить свои жилищные условия.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир Путин

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