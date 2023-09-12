Путин: изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы
12 сентября 202309:49
Президент России Владимир Путин заявил, что изъятие заработанных российскими предпринимателям средств в недружественных России странах переходит все границы. Слова российского лидера приводит РИА Новости.
«Изъятие законно заработанных средств - вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей - ну, это просто переходит всякие границы», - сказал Путин.
Ранее утром Путин выступил с предложнием поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Данная мера, по его прогнозам, позволит семьям улучшить свои жилищные условия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин исключил принятие кардинальных решений для укрепления курса рубля
- Путин: Нужно связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
- Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке
- Mash: Рейс Сочи-Омск сел в поле под Новосибирском из-за низкого остатка топлива
- Путин: изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы
- Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом на весь XXI век
- Опубликовано фото пилота Белова, посадившего пассажирский самолет на пшеничное поле
- Песков подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Россию
- В московском парке обнаружили тело мужчины с отсеченной головой
- «Движуха пошла»: Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru