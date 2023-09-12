Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом на весь XXI век

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул, что роль региона для страны «исключительно велика»: здесь находятся значительные объемы лесов, рыбы, запасов золота, алмазов, металлов.

«Опережающее развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», — заявил Путин.

Как отметил президент, динамика инвестиций в регионе опережает общероссийский показатель в три раза. Так, в 2014-2022 годах рост инвестиций в основной капитал в РФ составил 13%, на Дальнем Востоке - 39%. Важные проекты запущены во многих перспективных направлениях, в частности, в агропромышленном секторе.

Ранее на встрече с модераторами ВЭФ Путин назвал Дальний Восток «колоссальным» регионом с «огромным потенциалом», пишет RT.

