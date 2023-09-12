Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом на весь XXI век
Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул, что роль региона для страны «исключительно велика»: здесь находятся значительные объемы лесов, рыбы, запасов золота, алмазов, металлов.
«Опережающее развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», — заявил Путин.
Как отметил президент, динамика инвестиций в регионе опережает общероссийский показатель в три раза. Так, в 2014-2022 годах рост инвестиций в основной капитал в РФ составил 13%, на Дальнем Востоке - 39%. Важные проекты запущены во многих перспективных направлениях, в частности, в агропромышленном секторе.
Ранее на встрече с модераторами ВЭФ Путин назвал Дальний Восток «колоссальным» регионом с «огромным потенциалом», пишет RT.
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