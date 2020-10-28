Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе коронавирусной инфекцией.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что эти средства должны пойти именно на борьбу с COVID-19: закупку средств индивидуальной защиты и улучшение материально-технической базы, а также на тестирование и транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке. «Именно на эти цели, а не на какие другие», - подчеркнул Путин.

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что соответствующее решение о выделении дополнительных средств будет принято на заседании кабмина в четверг, 29 октября. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что «средства для этого есть», в том числе в резервном фонде.

В России сначала пандемии выявили 1 563 976 случаев коронавируса, в том числе 16 202 - за последние сутки. 1 171 301 человек выздоровел, 26 935 пациентов умерли. С 28 октября Роспотребнадзор ввёл масочный режим по всей России.