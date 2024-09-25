Путин поручил создать план продвижения российских товаров за рубежом

Правительству России и Российскому экспортному центру (РЭЦ) необходимо подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия является одним из ведущих мировых экспортеров по продуктам питания

На расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта он напомнил, что у РЭЦ есть специальная программа «Сделано в России», запущенная с целью формирования позитивного образа отечественных брендов.

«Надо масштабировать эту практику и расширять её охват», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда товаров, таких как уран, титан и никель, в ответ на внешние санкции, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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