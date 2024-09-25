Путин поручил создать план продвижения российских товаров за рубежом
Правительству России и Российскому экспортному центру (РЭЦ) необходимо подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта он напомнил, что у РЭЦ есть специальная программа «Сделано в России», запущенная с целью формирования позитивного образа отечественных брендов.
«Надо масштабировать эту практику и расширять её охват», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда товаров, таких как уран, титан и никель, в ответ на внешние санкции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru