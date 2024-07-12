Путин подписал закон об индексации акцизов на бензин и автомобили

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, в 2025 году акциз для мотоциклов с двигателем мощность более 150 лошадиных сил составит 583 рубля за лошадиную силу. В 2026 году он вырастет до 606 рублей, а в 2027 году - до 630 рублей.

Для легковушек мощностью от 90 до 150 "лошадей" акциз в 2025 году установлен в размере 61 рубль за лошадиную силу. В 2026 году он составит 63 рубля, а в 2027 году - 66 рублей. Самые высокие ставки предусмотрены для автомобилей мощностью более 500 лошадиных сил - 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля, соответственно.

Что касается акциза на бензин, то его ставка на топливо пятого класса в следующем году составит 15 755 рублей за тонну, в 2026 году – 16 385 рублей, в 2027 году – 17 040 рублей. Для дизельного топлива акциз в течение трёх лет составит 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей, соответственно. Ставка акциз на моторные масла установлена в размере 6 940 рублей, 7 218 рублей и 7 507 рублей за тонну, соответственно.

Ранее Путин подписал закон о ежегодной индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

