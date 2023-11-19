Импорт французского молодого вина в РФ упал на 40%
Объемы импорта молодого французского вина в Россию снизились на 40%, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
Причиной снижения объемов импорта стало повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран. Конечная стоимость продукции для российского потребителя становится непривлекательной, подчеркнули поставщики.
Директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин заявил, что в этом году ввезено 11 тысяч бутылок «Божоле Нуво», что на 40% меньше, чем в 2022-м.
Госдума 17 ноября одобрила увеличение акцизов на вино с 34 до 108 рублей за литр. Решение вступит в силу с 1 мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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