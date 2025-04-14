Путин открыл в РФ три новых деревоперерабатывающих завода

В частности, во Всеволожске Ленинградской области было открыто производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Калужской области начал работу завод по производству древесностружечных плит, а в Чехове (Московская область) - выпуск упаковки формата тетрапак.

«Всех руководителей предприятий... хочу поблагодарить за то, что было сделано, и выразить надежду на то, что будет сделано ещё больше», - заявил глава государства.

Он добавил, что запущенные производства являются важными «для всей экономики» страны.

Ранее Путин призвал открыть новые музеи на Дальнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

