Путин открыл в РФ три новых деревоперерабатывающих завода
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска трёх новых лесопромышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, во Всеволожске Ленинградской области было открыто производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Калужской области начал работу завод по производству древесностружечных плит, а в Чехове (Московская область) - выпуск упаковки формата тетрапак.
«Всех руководителей предприятий... хочу поблагодарить за то, что было сделано, и выразить надежду на то, что будет сделано ещё больше», - заявил глава государства.
Он добавил, что запущенные производства являются важными «для всей экономики» страны.
Ранее Путин призвал открыть новые музеи на Дальнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru