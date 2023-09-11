Парки развлечений построят во Владивостоке и других городах России

Парки развлечений появятся во Владивостоке и других городах России, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение на экономическом форуме во Владивостоке подписали первый заместитель гендиректора ФСК Регион Роман Капинос и первый зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

Так, следующим этапом для сторон будет заключение соглашения с администрацией Владивостока о создании парка развлечений с сопутствующими объектами недвижимости. По словам Гришанова, крупные развлекательные объекты являются важной частью современной городской инфраструктуры. Он отметил, что подобные объекты становятся точками притяжения для людей, повышают качество городской среды и стимулируют рост малого бизнеса.

Таким образом, на сегодняшний день банк занимает 60% рынка проектного финансирования девелоперов Дальневосточного федерального округа. В результате реализации проектов с его участием, в частности во Владивостоке, будет возведено 5,6 млн «квадратов» современного комфортного жилья для более чем 67 тысяч семей. При этом будущий парк развлечений станет для них и для других горожан отличным местом отдыха.

В свою очередь Роман Капинос отметил, что развлечения в современном городском девелопменте становятся все более значимыми, а также являются неотъемлемой частью качественной городской жизни. Именно поэтому, указал он, создается не только современное жилье, но и планируется развитие рекреационной инфраструктуры регионов.

Ключевым профильным партнером проекта создания парка развлечений будет компания «Медиа Групп», которая обладает нужным опытом создания и управления круглогодичным городским парком.

