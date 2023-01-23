Пушилин заявил о планах восстановить завод «Артемсоль»
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о намерении восстановить предприятие «Артемсоль» в Соледаре.
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По его словам, для этого у региона достаточно и опыта и специалистов.
«В плане восстановления мы видим, что предприятие «Артемсоль» абсолютно точно будет восстановлено, соляные шахты будут работать. У нас хватает опыта, специалистов, и есть экономическая целесообразность, чтобы эти предприятия работали», - заключил он.
Ранее Пушилин заявил, что украинские силовики полностью разрушили Соледар, сообщает RT.
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