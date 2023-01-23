Пушилин заявил о планах восстановить завод «Артемсоль»

По его словам, для этого у региона достаточно и опыта и специалистов.

«В плане восстановления мы видим, что предприятие «Артемсоль» абсолютно точно будет восстановлено, соляные шахты будут работать. У нас хватает опыта, специалистов, и есть экономическая целесообразность, чтобы эти предприятия работали», - заключил он.

Ранее Пушилин заявил, что украинские силовики полностью разрушили Соледар, сообщает RT.