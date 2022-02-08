«Психологическая поддержка»: Делягин оценил снижение налога по вкладам на семью

Снижение налогов будет логичным шагом после «неаккуратных» действий властей со вкладами россиян, считает депутат Михаил Делягин.

Снижение налоговой нагрузки на семью окажет поддержку россиянам, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с предложением повысить необлагаемую налогом сумму вкладов семьи до двух млн рублей.

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«Это вполне разумная вещь. Государство довольно неаккуратно сформулировало свои обязательства о необлагаемой сумме вкладов, в результате после повышения процентных ставок Банка России формально обязательства государства были соблюдены, но фактически у людей возникло ощущение, что их обманули. Это неправильно. Инициатива Нилова, во-первых, позволяет выполнить ожидания людей, во-вторых, эта мера направлена на поддержку семьи», - одобрил Делягин.

Он подчеркнул, что эта мера незначительна, но психологически приятна.

«Это, конечно, немного, никто не будет жить вместе из-за налогового вычета, но некоторую минимальную поддержку, скорее психологическую, чем финансовую, окажет. Речь, насколько я понимаю, идет не об общем счете, а о том, что налог будет рассчитываться на семью. Например, у одного 500 тысяч, а у другого полтора миллиона. Людей с такими накоплениями в России немного, но когда выяснилось, что налогом могут облагаться доходы в 700 тысяч, это вызвало [негативную] реакцию в обществе. Поэтому я думаю, что эта мера правильная, она достаточно локальная, небольшая, не связана со значительными изъятиями из бюджета, да и люди не очень много получат от нее, но это будет шаг навстречу людям, достаточно убедительный с точки зрения пиар», - напомнил депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что криптовалюту необходимо обложить налогом.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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