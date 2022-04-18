Производство картона сократят в России

В 2022 году в России из-за падения спроса сократится производство упаковочного картона на 25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.

По его словам, с конца февраля спрос на тарный картон, который используется для упаковки крупногабаритных грузов, сократился на 25-30%.

Гурьянов подчеркнул, что намеренное занижение стоимости товара на рынке для привлечения дополнительных заказчиков не сможет стабилизировать ситуацию, а только разрушит отрасль. Так, сейчас производители стараются удержать цены на уровне февраля: от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.

В Минпромторге рассказали, что сейчас некоторые российские компании замедлили производство, при этом ни одна из них не прекратила работать.