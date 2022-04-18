Производство картона сократят в России
В 2022 году в России из-за падения спроса сократится производство упаковочного картона на 25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.
По его словам, с конца февраля спрос на тарный картон, который используется для упаковки крупногабаритных грузов, сократился на 25-30%.
Гурьянов подчеркнул, что намеренное занижение стоимости товара на рынке для привлечения дополнительных заказчиков не сможет стабилизировать ситуацию, а только разрушит отрасль. Так, сейчас производители стараются удержать цены на уровне февраля: от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.
В Минпромторге рассказали, что сейчас некоторые российские компании замедлили производство, при этом ни одна из них не прекратила работать.
В конце марта торговые сети, производители готовой еды и рестораны в России столкнулись с ростом цен на упаковку. Так, ее стоимость увеличилась до 50%.
Ранее член совета Молочного союза России Александр Поляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить ушедшие из России западные компании по производству упаковки смогут организации из Индии, Китая и Южной Кореи.
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