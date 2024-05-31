Производитель салатов «Белая дача» начнет выпускать российское просекко

В 2021 году агрохолдинг приобрел у винного дома «Абрау-Дюрсо» порядка 850 гектаров земли в Новороссийском районе Краснодарского края. Там «Белая дача» планирует выращивать виноград сортов «шардоне», «алиготе» «рислинг», группы «пино», «каберне», «сира» и «глера», используемый для производства игристых напитков. Первые 25 гектаров высадили уже в мае 2024 года.

Кроме того, «Белая дача» планирует возвести винзавод, фирменный магазин и объекты «объектов винного туризма». Объем инвестиций в этот проект оценивается в 3,3 миллиарда рублей, а ожидаемый объем выпуска предприятия составит около двух миллионов бутылок год. Первые партии планируют разлить в 2028 году.

Ранее стало известно, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30%, напоминает RT.

